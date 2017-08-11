Изменился прогноз по ценам на нефть

2017-08-11 15:34 | www.oxu.az | 4

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в день по сравнению с июльским прогнозом, до 97,6 миллиона баррелей в день.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные доклада МЭА за август.

Прогноз по показателю на 2018 год также был понижен на 400 тысяч баррелей в день — до 99 миллионов баррелей в день. Таким образом, рост спроса на нефть в 2018 году в годовом выражении составит 1,4 миллиона баррелей в день.

В то же время МЭА повысило свою оценку по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году — на 100 тысяч баррелей в день, до 59,6 миллиона баррелей в день. В 2017 году этот показатель может составить 58,2 миллиона баррелей в день, что также на 100 тысяч баррелей в день выше июльского прогноза. Рост предложения со стороны стран вне ОПЕК в этом году оценивается в 700 тысяч баррелей в день по сравнению с уровнем 2016 года.

Спрос на нефть ОПЕК, по оценке МЭА, в 2017 году составит 32,6 миллиона баррелей в день (в июльском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 32,9 миллиона баррелей в день). В 2018 году спрос на нефть картеля снизится до 32,4 миллиона баррелей в день против июльского прогноза в 32,8 миллиона баррелей в день.

Э.Ш.