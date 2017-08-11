Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Kore açıklaması

2017-08-11 15:56 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anki nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki bu Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda biz insani yardıma yine varız. O noktada Cilvegözü'nü açık tutacağız ama bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesaire... Fakat iş silah gibi vesaire, bu tür şeylere, buna tabii bizim yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib'te ise görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuda gerek Rusya ile bu görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada yine İran'la görüşmeler yapılıyor ve İdlib'le ilgili de Moskova görüşmeleri olumlu bir şekilde cereyan etti. Öyle zannediyorum ki Moskova görüşmeleri eğer uygulamada ki Astana filan biliyorsunuz bunlar bunun içinde, güvenli bölge vesaire bunlar da bu değerlendirmenin içinde yer alması halinde İdlib'i süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.