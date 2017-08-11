Когда завершится ремонт на станциях метро «Низами» и «Нефтчиляр»?

2017-08-11 15:40 | www.oxu.az | 4

Ремонтные работы на станциях Бакинского метрополитена «Низами» и «Нефтчиляр» будут завершены до начала учебного года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на fins.az, об этом заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, ремонтные работы на обоих станциях близки к завершению. Переходы на станции «Нефтчиляр» отремонтированы, и проводимые работы связаны с ремонтом вестибюля. До начала учебного года работы на обоих станциях будут полностью завершены.

И.Ф.