Боевики «Талибан» подорвались на собственной взрывчатке в Афганистане

2017-08-11 15:51 | www.oxu.az | 4

По меньшей 30 боевиков радикального движения «Талибан» погибли, подорвавшись на собственной взрывчатке на западе Афганистана, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг в одном из районов провинции Фарах.

Как сообщил представитель губернатора провинции Насир Мехри, два пояса смертника сдетонировали во время встречи группы боевиков. Он добавил, что среди погибших было несколько командиров.

По данным представителя губернатора, боевики собрались, чтобы обсудить планы осуществления атаки на позиции служб безопасности страны.

И.Ф.