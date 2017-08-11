В Казахстане чудом спасли 6-летнюю девочку – ВИДЕО

2017-08-11 16:00 | www.oxu.az | 4

В столице Казахстана прохожие спасли маленькую девочку, которая чуть не выпала из окна третьего этажа.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ntv.ru, испуганная плачущая девочка сидела на карнизе. В этот момент ее заметил водитель проезжавшего мимо грузовика.

Мужчина припарковал машину у дома, а затем забрался на кузов вместе с двумя прохожими. Чтобы дотянуться до девочки, одному из спасателей пришлось взобраться на плечи другому.

В конце концов ребенка спустили вниз и передали матери, которая, как выяснилось, ненадолго отлучилась из дома, оставив ребенка с шестилетним братом.

И.Ф.