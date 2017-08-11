Экс-глава ИВ Сальяна выставил на продажу имущество и уехал из страны

2017-08-11 16:12 | www.oxu.az | 4

Бывший глава Исполнительной власти Сальянского района Таир Керимов покинул Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, Таир Керимов выставил на продажу свой дом и имущество и переехал в свой дом в Турции.

Сотрудник Ölkə.Az связался с Таиром Керимовым. Тот подтвердил, что находится не в Азербайджане, но сразу же выключил телефон.

Напомним, что более года назад в социальных сетях появилась фотография, на которой госчиновник Таир Керимов выстроил в один ряд старшеклассников, которые встречали его с цветами в руках. Пользователи соцсетей высмеяли поступок главы района и сравнили его с древнеримским императором Нероном.

Э.А.

