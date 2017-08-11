Nar одарил абитуриентов с самыми высокими результатами на вступительных экзаменах специальными подарками (ФОТО)

2017-08-11 15:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках своей комплексной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), оператор Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самый высокий результат на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, набрав 700 баллов.

На церемонии награждения, совместно организованной с онлайн-ресурсом modern.az и прошедшей 10 августа 2017 года с участием представителей общественности и прессы, 15-ти молодым людям из различных регионов Азербайджана, ставшим самыми успешными абитуриентами года, были вручены современнейшие смартфоны, а также бесплатный баланс для интернета и звонков от Nar.

Гости церемонии получили возможность познакомиться с абитуриентами и лично поздравить их с таким достижением. Глава отдела по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов, в свою очередь, поздравил молодых людей и пожелал им успехов в их будущей карьере: «От имени Nar мы очень рады поздравить наших молодых людей с таким большим достижением. Они смогли добиться успеха, проявив такие похвальные качества как упорство и трудолюбие. Я уверен, что этот успех послужит хорошим стимулом для других представителей молодежи, вдохновив их на большие достижения в будущем», - добавил Азиз Ахундов.

Нужно отметить, что образование является одним из самых важных направлений стратегии КСО оператора Nar. Преследуя одну из важнейших для себя целей, оператор делает все возможное, чтобы пробудить жажду к знаниям у представителей молодежи, и вдохновить их на получение достойного образования. Одна из подобных мотивационных программ проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ). Так, при университете мобильным оператором была создана GSM-лаборатория Nar, снабженная самым современным оборудованием, а студентам Факультета радиотехники и связи, продемонстрировавшим самые высокие результаты по ходу семестра, были вручены особые подарки. С помощью подобных инициатив, оператор Nar, придающий особое значение развитию образования и просвещения, старается дать дополнительный стимул студентам, чтобы они стали еще более успешны в учебе.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99 процентов территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.