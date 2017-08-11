"Наконец мы добрались до Баку!" – звезда сериала "Физрук"

2017-08-11 15:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - "Наконец-то мы добрались до Баку! Дорога была непростая. Но вся усталость растаяла, как только я увидела море. Оно прозрачное и теплое", - написала на своей странице в Instagram российская актриса Карина Мишулина, известная зрителям по роли в популярном сериале "Физрук", сообщает Trend Life.

Мишулина поделилась в Instagram фотографиями, сделанными на берегу Каспийского моря. Это не первый визит актрисы в Баку, так летом прошлого года она также проводила свой отпуск вместе с семьей в Азербайджане.

В октябре 2015 в Москве Карина Мишулина вышла замуж за своего избранника Ивана Коробова. Тогда молодожены решили отпраздновать свадьбу в два этапа: первый - официальная часть и празднование с друзьями в Москве, а летом устроить второй этап в Баку, на родине супруга актрисы. Предложение выйти замуж возлюбленный актрисы сделал в Баку во время их романтической прогулки по ночному городу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)