МИД Грузии призвал РФ положить конец агрессивным шагам

2017-08-11 16:31 | www.apa.az | 3

МИД Грузии выступил с заявлением, в котором осудил ограждение колючей проволокой административной границы Абхазии.

Как сообщает грузинское бюро АПА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Грузии, в документе подобный шаг России расценивается как грубое нарушение фундаментальных прав местного населения.

«Данный шаг ограничивает право населения на свободное передвижение, получение образования, а также право на медицинское обслуживание. Это в свою очередь повлечет за собой ухудшение гуманитарной ситуации в абхазском регионе»,- подчеркивается в заявлении.

МИД Грузии призвал Москву положить конец агрессивным шагам в отношении Грузии, к соблюдению норм международного права, уважению территориальной целостности и суверенитета Грузии.