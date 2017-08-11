Китай пообещал защитить КНДР в случае нападения США

2017-08-11 16:36 | www.oxu.az | 3

Китай воспрепятствует, если США и Южная Корея нанесут превентивный удар и попытаются свергнуть правительство КНДР.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом говорится в статье об отношении КНР к корейскому кризису, опубликованный в официальной китайской газете Global Times.

Газета констатирует, что в случае, если Северная Корея атакует Америку, то Китай останется нейтральным в последующем конфликте.

В случае, если США инициируют акцию по свержению правительства КНДР, Китай «остановит американцев».

Газета пишет, что Пекину не удалось убедить Вашингтон и Пхеньян в необходимости отступить. Global Times пишет: «Существует необходимость разъяснить всем сторонам, что если их акции поставят под удар китайские интересы, Китай ответит твердой рукой».

Газета подчеркивает: «Китай должен дать ясно понять, что в случае, если Северная Корея запустит ракеты , которые будут угрожать американской территории, и США на это ответят, то Китай останется нейтральным. Если США и Южная Корея нанесут превентивный удар и попытаются свергнуть правительство КНДР, Китай воспрепятствует им».

Газета подчеркивает: «Китай будет твердо противостоять любой стороне, пытающейся изменить статус-кво в тех регионах, где это затрагивает китайские интересы».

И.Ф.