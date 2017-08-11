Названы самые востребованные специальности в профессиональных школах

2017-08-11 16:44 | www.oxu.az | 4

Продолжается прием документов в первичные учреждения профтехобразования в рамках проекта ASAN Peşə.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, заведующий отделом мониторинга и управления, обеспечения качества учреждений профобразования Государственного агентства по профессиональному образованию Амиль Алили заявил, что, совместный проект министерства с ASAN xidmət стартовал 1 августа.

По его словам, прием документов продолжается уже 10 дней, и за этот срок 5 тыс. граждан прошли регистрацию и осуществили выбор специальности:

«Самой популярной стала специальность повара. К этой специальности проявляют интерес как девушки, так и парни. Также популярны специальности компьютерного оператора, веб-дизайнера, мастера по ремонту компьютеров, парикмахера, швеи, автомобильного электрика, широкопрофильного тракториста-машиниста, слесаря-ремонтника, специалиста по обслуживанию и ремонту электрического оборудования».

А.Г.

