Казахстан и Швейцария будут сотрудничать в сфере туризма

2017-08-11 16:41 | www.trend.az | 4

Алматинская область и кантон Тичино Швейцарии подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ подписали представитель государственного совета кантона Тичино Кристиан Витта и аким Алматинской области Амандык Баталов.

«Сегодня мы подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве между Алматинской областью и кантоном Тичино Швейцарии. Эти две территории очень схожи между собой. Вы знаете, что Алматинская область - это аграрный регион нашей страны, и более 16% в целом объема валовой продукции страны производится у нас. По природно-климатическим условиям мы тоже схожи с кантоном Тичино, такие же горы, горные озера», - сказал Амандык Баталов.

Аким также добавил, что благодаря подписанному меморандуму Алматинская область и вышеназванный регион Швейцарии активизируют работу по сотрудничеству в различных сферах.

«У нас наладится благодаря вот этому сотрудничеству работа в отрасли развития сельского хозяйства и туризма. Можно много чему у наших швейцарских коллег научиться. Мы также говорили о том, что у них очень сильно развита солнечная энергетики, ветроэнергетика. Мы также узнали, что у них на хороший уровень поставлена работа по переработке твердых бытовых отходов, это очень значимо для нашей области, потому что на сегодняшний день в области нет полного цикла по переработке твердых бытовых отходов. Я думаю, им тоже есть чему у нас научиться. Они сами предложили, чтобы именно Алматинская область заключила с ними этот договор», - отметил Амандык Баталов.

Церемония подписания состоялась в павильоне Швейцарии на территории ЭКСПО-2017, в ней также приняли участие министр финансов РК Бахыт Султанов и президент Швейцарской конфедерации Дорис Лойтхард.