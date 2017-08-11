В Баку арестован сбивший пешехода водитель

2017-08-11 17:01 | www.apa.az | 6

В Баку арестован водитель, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.

Как говорится в поступившем в АПА совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры, в результате проведенных органами полиции и прокуратуры Хазарского района неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий водитель, совершивший ДТП задержан.

4 августа на территории Хазарского района столицы автомобиль марки «Opel Vectra» с государственными номерными знаками 10-UR-883, за рулем которого находился Агаев Ильхам Шахин оглу (1972 г.р.), совершил наезд на переходившего дорогу пешехода Гусейнову Тарану Гусейн гызы, в результате чего она получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия.

По факту в Следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статьям 263.1 (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР.

В результате проведения неотложных оперативных-следственно мероприятий Ильхам Агаев 9 августа был задержан в качестве подозреваемого. Ему предоствален адвокат.

В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста до предъявления обвинения по упомянутым статьям УК.

В настоящее время следствие продолжается.