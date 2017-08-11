В столице Бангладеш загорелся международный аэропорт

2017-08-11 17:04 | www.oxu.az | 4

В столице Бангладеш городе Дакка загорелся международный аэропорт.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в эти минуты все вылеты приостановлены, ведется эвакуация сотрудников и пассажиров.

Согласно информации, на месте происшествия работают десятки пожарных расчетов.

Сообщается, что электроснабжение аэропорта отключено.

Открытый в 1981 году международный аэропорт Дакка расположен в 20-ти километрах к северу от столицы Бангладеш. Три пассажирских терминала принимают в год до восьми миллионов пассажиров, ежесуточно координируя прилет и вылет 190 рейсов.

И.Ф.