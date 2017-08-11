Самый быстрый азербайджанец: Я готов вернуться на Родину

2017-08-11 17:12 | www.oxu.az | 2

Выражаю глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву за поздравление. Это честь для меня.

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az заявил чемпион мира по легкой атлетике Рамиль Гулиев.

На вопрос, хочет ли от вернуться в Азербайджан, Рамиль ответил, что «Если меня захотят, то я всегда готов вернуться».

«Это победа не только моя, но и всего азербайджанского народа. Я очень рад. Знал, что народ меня поддержит. Я чувствовал это. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я азербайджанец. Азербайджан и Турция – один народ два государства. Поэтому я поднял государственные флаги обеих стран. Это гордость для меня».

Отметим, что представляющий Турцию азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике на чемпионате в Лондоне. После победы Рамиля поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Э.А.

