Азербайджан повысил импорт автомобилей на 55%

2017-08-11 17:31 | www.apa.az | 3

За январь-июль текущего года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 4 468 автомобилей, что на 1589 ед. или на 55,19% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 111 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 3 791 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 519 – грузовые автомобили, 47 – автомобили спецназначения.