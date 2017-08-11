Определился победитель «Кубка моря 2017» – ФОТО + ВИДЕО

2017-08-11 17:35 | www.oxu.az | 5

11-го августа в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Кубок моря-2017», организованного в Баку в рамках III Армейских международных игр-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в церемонии приняли участие команды стран-участниц соревнований, представители общественности, военнослужащие и аккредитованные в Азербайджане представители зарубежных стран.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане и конкурсе «Кубок моря-2017».

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг нашей страны.

Затем на площадку вышли знаменосцы. «Азербайджанские фанфары» объявили о начале церемонии закрытия. На церемонию были приглашены судейская бригада и команды.

Кубок международного конкурса «Кубок моря - 2017» и флаги стран-участниц были вынесены на трибуну.

После этого были объявлены победители международного конкурса «Кубок моря - 2017» затем они были приглашены на почетный пьедестал.

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин вручили командам награды.

В честь команд Азербайджана и России, занявших первое место в конкурсе были озвучены государственные гимны обеих стран.

Выступая на церемонии, заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев поприветствовав участников мероприятия, передал им поздравления Министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова. Отметив высокий уровень проведения международного конкурса «Кубок моря - 2017», генерал-лейтенант К.Велиев особо подчеркнул, что конкурс послужил сближению военных моряков прикаспийских стран, укреплению взаимного доверия и сотрудничества, а также созданию братской и дружеской атмосферы между военнослужащими. Пожелав всем участникам успехов, заместитель министра обороны объявил международный конкурс «Кубок моря - 2017» закрытым.

Затем с участием представителя с каждой команды были спущены флаги III Армейских международных игр и конкурса «Кубок моря - 2017».

После завершения церемонии закрытия с участием руководителей делегаций стран-участниц, членов судейской комиссии, местных и иностранных журналистов была проведена заключительная пресс-конференция международного конкурса «Кубок моря - 2017».

В ходе пресс-конференции участники были всесторонне проинформированы о созданных условиях для проведения конкурса на высоком уровне, деятельности группы технической поддержки, работе судейской коллегии и результатах команд стран-участниц по выполнению этапов и эпизодов конкурса, были даны ответы на все интересующие журналистов вопросы.

Э.А.

