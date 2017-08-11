Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле составило 1,8 млрд. долларов

2017-08-11 17:40 | www.apa.az | 3

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле 2017 года составило 1 млрд. 782,669 млн. долларов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, за январь-июль 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 10 млрд. 522 млн. 054,35 тыс. долларов, что на 6,93% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

При этом экспорт за отчетный период составил 6 млрд. 152 млн. 362,04 тыс. долларов, импорт - 4 млрд. 369 млн. 692,31 тыс. долларов. По сравнению с показателем января-июля 2016 года экспорт сократился на 6,03%, импорт сократился на 8,17%.