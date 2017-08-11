Лавров заступился за Иран

2017-08-11 18:00 | www.oxu.az | 5

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет, что США подвергают сомнениям договоренности с Ираном по ядерной программе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом он сказал во время выступления на форуме «Территория смыслов».

«Из результативных переговоров, наверное, то, что мы сделали по иранской ядерной программе, и то, что сейчас, к сожалению, наши американские партнеры подвергают сомнению», - отметил министр.

По его словам, хотя администрация Трампа и подтвердила, что в рамках договоренностей Иран выполняет все предусмотренные действия, из администрации Трампа продолжают называть эти договоренности неправильными, ошибочными.

«Так что жалко, что такой достаточно, я считаю, удачный договор сейчас подвергается сомнению», - подчеркнул Лавров.

И.Ф.