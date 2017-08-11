Найден безопасный способ создания свиночеловека

2017-08-11 18:07 | www.oxu.az | 5

Американские и китайские ученые нашли способ избавиться от эндогенных ретровирусов свиней — главного препятствия для пересадки органов животных человеку. Для этой цели они использовали технологию CRISPR.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, cтатья исследователей опубликована в журнале Science.

Эндогенные ретровирусы (ERV) представляют собой следы древних вирусных инфекций в геноме животных и человека. Они могут вызвать заражение тех людей, которым в будущем будет проводиться трансплантация органов от специально выращенных свиней. Хотя специалисты в точности не знают, действительно ли ERV представляют угрозу, ученые считают, что необходимо найти способ убрать эндогенные вирусы из ДНК животных.

В исследовании использовалась линия клеток, выделенных из ткани зародышей свиней. С помощью CRISPR-системы ученым удалось удалить гены ERV. Вместе с этим биологи стимулировали рост клеток специальными веществами, добившись выживания части из них. Затем ядра последних были внедрены в яйцеклетки, которым позволили развиться в эмбрионы, прежде чем внедрить их в матку свиньи. Таким образом, ученые получили 37 поросят без эндогенных ретровирусов.

Система CRISPR/Cas9 применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas9 представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке (сайте). Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания.

Свинолюдьми обычно называют химер, в которых присутствуют клетки свиней и людей. Химерами являются любые организмы, состоящие из генетически разнородных клеток.

Э.А.

