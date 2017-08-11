Трамп: США готовы к военному решению вопроса КНДР
2017-08-11 18:14 | www.oxu.az | 4
Президент США Дональд Трамп заявил, что военный арсенал страны готов к военному решению проблемы Северной Кореи.
Как сообщает Oxu.AZ со ссылкой на АПА, об этом он написал в Twitter.
«Наш военный арсенал приведен в боевую готовность на случай, если Северная Корея не будет вести себя благоразумно», - написал Д. Трамп.
Д. Трамп выразил надежду, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын найдет другой путь.
Напомним, в последние дни Д. Трамп выступает с жесткими заявлениями в адрес Северной Кореи.
И.Ф.