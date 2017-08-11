СМИ сообщили о плохом самочувствии Аллы Пугачевой

2017-08-11 18:21 | www.oxu.az | 6

СМИ обратили внимание на отсутствие Аллы Пугачевой на похоронах Павла Слободкина — основателя ВИА «Веселые ребята», в котором она выступала в 1975-1976 годах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на mk.ru, певица не смогла приехать из-за плохого самочувствия — и ее коллега по цеху Александр Буйнов подтвердил, что это не отговорка.

«Алла не смогла сама приехать, потому что плохо себя чувствует. Реально плохо», - приводит слова Буйнова «Комсомольская правда». Он добавил, что он об этом «прекрасно знает». Других подробностей нет.

Пугачева попросила Буйнова передать слова соболезнования близким Слободкина и возложить венок на могилу. В «Инстаграме» 9 августа певица написала трогательное сообщение в память о Павле Яковлевиче.

«Прощай и прости, дружище. Годы и болячки делают свое дело, мы все там будем. И там, куда ты уходишь, мы встретимся и ответим на все вопросы, на которые мы при жизни так и не нашли ответа», - обратилась Пугачева к Слободкину.

И.Ф.