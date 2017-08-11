Женщина на нудистском пляже получила пулю из-за отказа одеться

2017-08-11 18:30 | www.oxu.az | 7

Хозяин ресторана на одном из пляжей Корсики (Франция) обстрелял из пневматической винтовки нудистов, которые часто отдыхают в этом месте.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате женщина из Италии была ранена в ягодицу, сообщает в пятницу, 11 августа, Le Parisien.

Инцидент произошел в среду на пляже Каратаджо в городе Поро-Веккью, недалеко от которого располагается нудистский поселок.

Как отмечает издание, владелец заведения подошел к группе отдыхающих и попросил их либо одеться, либо уйти. Когда те отказали, он вернулся с винтовкой и начал по ним стрелять.

После случившегося в местную полицию подали десять обращений. Хозяина ресторана задержали, но вскоре отпустили из-за отсутствия доказательств. Правоохранительные органы проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Нудизм во Франции регулируется властями. Он запрещен в некоторых местах, однако на пляже Каратаджо обнажаться можно, и к таким отдыхающим там относятся спокойно.

Э.А.

