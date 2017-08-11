Турция выступила против антироссийских санкций Запада

2017-08-11 18:35 | www.oxu.az | 4

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не одобряет антироссийские санкции со стороны ЕС и США, поскольку они наносят ущерб турецкой экономике.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает РИА Новости.

«Турция сама много страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и партнеров (России) причинили тяжелый ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не одобряем это. Мы ищем другие способы решения проблем. Поэтому мы не присоединились к санкциям в отношении России и предпочитаем политическое взаимодействие», - сказал Чавушоглу в интервью агентству IHA.

«Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах», - добавил турецкий министр.

Ранее США ввели против России новые ограничительные меры, которые, в частности, касаются строительства экспортных трубопроводов, в том числе газопровода «Северный поток – 2». В Брюсселе это вызвало обеспокоенность, поскольку затрагивает экономические интересы ЕС.

Москва назвала новые санкции «полноценной торговой войной» и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.

Э.А.

