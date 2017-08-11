На ремонт автодороги Загатала–Балакен-Мазымчай выделено 24,6 млн. манатов

2017-08-11 18:30 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту дороги Загатала–Балакен-Мазымчай, являющейся частью автомобильной дороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница Грузии.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, открытому акционерному обществу «Азеравтойол» будет выделено 24,6 миллиона манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.