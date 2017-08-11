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Президент выделил 24,6 миллиона манатов на ремонт дороги

2017-08-11 19:26 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту дороги Загатала–Балакен-Мазымчай, являющейся частью автомобильной дороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница Грузии.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, открытому акционерному обществу «Азеравтойол» будет выделено 24,6 миллиона манатов. 

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

С.Б.

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