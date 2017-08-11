Президент выделил 24,6 миллиона манатов на ремонт дороги
2017-08-11 19:26 | www.oxu.az | 5
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту дороги Загатала–Балакен-Мазымчай, являющейся частью автомобильной дороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница Грузии.
Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, открытому акционерному обществу «Азеравтойол» будет выделено 24,6 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.