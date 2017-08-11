В Баку закрылся офис Федерации фехтования – НЕТ ДЕНЕГ

2017-08-11 19:56 | www.oxu.az | 5

Вице-президентт Федерации фехтования Азербайджана Яшар Мамедов заявил, что с августа закрыт офис национальной федерации по этому виду спорта, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

По его словам, это связано с тем, что президент Федерации Назим Ибрагимов уже более двух лет не платит зарплату своим сотрудникам, сообщает prosport.az. «У меня больше нет денег, чтобы платить из своего кармана зарплату и оплачивать коммунальные услуги», - заявил Яшар Мамедов.

Также сообщается, что глава Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов взял отпуск до 1 сентября и сейчас находится вне Баку.

По словам Я.Мамедова, в Министерстве молодежи и спорта и в Национальном олимпийском комитете его попросили потерпеть до сентября. Но вице-президент не верит в то, что проблема получит положительное решение, так как и раньше фехтовальщиков просили «немного подождать».

С.Б.

