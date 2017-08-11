Число жертв землетрясения в Китае выросло до 24

2017-08-11 20:19 | www.apa.az | 5

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-западной китайской провинции Сычуань, достигло 24, пострадали 493 человек, сообщают местные власти.

Как передает АПА со ссылкой РИА Новости, ранее сообщалось о 20 погибших. Личность десяти человек установить пока не удалось. Спасатели до сих пор ведут поисковую операцию, в которой также участвуют военные и пожарные.

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло 8 августа в провинции Сычуань. После этого были зафиксированы более 1,7 тысячи афтершоков.