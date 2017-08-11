Из-за столкновения поездов в Египте погибли 36 человек – ОБНОВЛЕНО

2017-08-11 20:46 | www.oxu.az | 5

При столкновении двух поездов в Египте погибли 36 человек, свыше 120 получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минздрава.

19:14

В Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда, сообщает Oxu.Az.

По предварительным данным, которые сообщает Ahram Online, погибли 28 человек, пострадали 74.

Один из поездов шел из Каира, другой — из города Порт-Саид.

Медики уже выехали на место происшествия.

Египетский генпрокурор отдал указание немедленно провести расследование по факту аварии.

С.Б.

