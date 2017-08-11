В Турции более 500 россиян пожаловались на ухудшение самочувствия

2017-08-11 21:04 | www.oxu.az | 3

Роспотребнадзор получил более 500 жалоб на ухудшение самочувствия от россиян, отдыхающих на турецких курортах.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте ведомства.

Жалобы поступали на «горячую линию», открытую Роспотребнадзором в связи с сообщениями о вспышке вируса Коксаки. В ведомстве отметили, что случаи заболевания были зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других.

«Наибольшее число заболевших — дети до 14 лет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С.Б.

