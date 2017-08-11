В Москву прибывают премьер Ливии и генерал Хафтар

2017-08-11 21:27 | www.apa.az | 5

В Москву в субботу, 12 августа, прибудут глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий национальной армией Халифа Хафтар.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил глава российской контактной группы по Ливии при МИДе Лев Деньгов.

По его словам, на предстоящих встречах в российской столице будут затронуты вопросы примирения конфликтующих сторон. Также будут затронуты вопросы нацбезопасности и противодействия террористическим группировкам, которые пытались проникнуть в Ливию, а также вопрос беженцев, проникающих в Европу и Азию через Ливию.

Кроме того, по его словам, «вполне возможно будут обсуждать некоторые моменты военного сотрудничества».

В июле в Ливии стороны конфликта договорились о проведении выборов весной 2018 года.