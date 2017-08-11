В Германии мусоровоз раздавил семью с тремя детьми

2017-08-11 21:29 | www.oxu.az | 4

На юго-западе Германии мусоровоз перевернулся и упал на легковой автомобиль, в котором, находились пять человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, все они погибли.

За рулем автомобиля сидела женщина, в пассажирском кресле рядом с ней находился мужчина. Дети, двое из которых дошкольного возраста, сидели сзади. Предположительно, они были членами одной семьи.

По словам полицейских, мусоровоз сильно разогнался перед поворотом и не смог вовремя затормозить. Не исключено, что причиной аварии стала техническая неисправность машины. Стражи порядка заявили, что у людей в легковом автомобиле не было шансов выжить.

С.Б.

