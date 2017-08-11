В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 36 человек (Обновлено)

2017-08-11 21:20 | www.trend.az | 4

21:20 (GMT+4) Число жертв железнодорожной катастрофы на севере Египта в пятницу достигло 36 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Еще 123 египтянина получили травмы различной степени тяжести.

По последним официальным данным, предоставленным министерством здравоохранения Египта, жертвами столкновения стали 28 человек, травмы разной степени тяжести получили еще более 90 пассажиров.

По поступающей с места происшествия информации, следовавший из Каира пассажирский состав на полном ходу врезался в остановившийся из-за поломки поезд Порт-Саид - Александрия. В результате тепловоз и два вагона сошли с рельсов. На месте ЧП работают врачи и спасатели, в общей сложности туда направлены порядка 80 машин скорой помощи.

Генеральная прокуратура распорядилась начать немедленное расследование причин железнодорожной катастрофы. Объявлено о создании специальной комиссии, которая займется изучением всех обстоятельств трагического происшествия.

17:43 (GMT+4) Два поезда столкнулись в пригороде египетского города Александрия, несколько человек погибли, десятки пассажиров получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на портал издания "Аль-Масри аль-Яум".

Количество погибших и раненых пока неизвестно. Пострадавшие направлены в местные клиники.