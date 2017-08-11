Число жертв землетрясения в Сычуани выросло до 24

2017-08-11 21:52 | www.trend.az | 3

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-западной китайской провинции Сычуань, достигло 24, пострадали 493 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

"На 22.00 пятницы в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 24 человека, 14 человек опознаны, личности десяти установить пока не удалось", — сообщает администрация Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в Weibo.

Спасатели до сих пор ведут поисковую операцию, в которой также участвуют военные и пожарные. Принимаются активные действия по ликвидации последствий бедствия.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21:19 в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого были зафиксированы более 1,7 тысячи афтершоков.