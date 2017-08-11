Опрос: только 36% французов удовлетворены работой президента Макрона

2017-08-11 23:16 | www.apa.az | 7

Немногим более трети французов расценивают как удовлетворительные первые 100 дней деятельности Эмманюэля Макрона на посту президента страны.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop (ИФОП) по заказу газеты Le Figaro.

Только 36% французов удовлетворены работой Макрона. При этом 64% опрошенных выразили недовольство деятельностью Макрона, а 19% из них заявили, что "очень недовольны". В первые дни после избрания Макрона в мае уровень положительных откликов населения о нем находился в рейтинге ИФОП на отметке в 62%.

Опрос был проходил 7-9 августа. В нем приняла участие 1 тыс. респондентов страше 18 лет.