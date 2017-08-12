Трамп: “КНДР пожалеет, если продолжит угрожать США”

2017-08-12 00:09 | www.apa.az | 3

КНДР пожалеет в случае новых угроз или действий против США и их союзников.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Если Ким Чен Ын произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он полностью пожалеет об этом в скором времени. Я надеюсь, они полностью понимают серьезность того, что я сказал. Это те слова, которые очень просто понять", заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.