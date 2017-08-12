В Белом доме объяснили слова благодарности Трампа

2017-08-12 00:34 | www.oxu.az | 4

Слова благодарности президента США Дональда Трампа за сокращение американского дипломатического корпуса в России были наполнены сарказмом.

Как передает Oxu.Az, об этом в своем Twitter написала корреспондент телеканала CBS Маргарет Бреннан, ссылаясь на представителя Белого дома.

«Представитель Белого дома говорит, что президент Трамп поблагодарил Владимира Путина за высылку из России сотрудников американской дипмиссии с сарказмом», — написала Бреннан.

В среду Трамп прокомментировал решение Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России, отметив, что это поможет сэкономить на зарплатах. «Я хочу поблагодарить Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп, добавив, что «у них нет реальной причины вернуться в Россию».

30 июля Путин сообщил, что персонал дипмиссий США в России сократится к 1 сентября на 755 человек. Ранее российский МИД предложил уменьшить его общее число до 455 человек. Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

C.Б.

