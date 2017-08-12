«Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером»

2017-08-12 00:54 | www.oxu.az | 7

Лондонский «Арсенал» обыграл «Лестер Сити» в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2017/2018.

Как передает Oxu.Az, встреча прошла вечером в пятницу, 11 августа, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Голами в составе «канониров» отметились Александр Лаказетт (вторая минута), Дэнни Уэлбек (45+2), Аарон Рэмзи (83-я) и Оливье Жиру (85-я). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Синдзи Оказаки (пятая) и Джейми Варди (29-я и 56-я).

С.Б.

