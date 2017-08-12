Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 44 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-08-12 01:08 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате столкновения поездов рядом с египетским городом Александрия увеличилось до 44 человек.

Как передает АПА со ссылкой RT, на месте происшествия работает тяжёлая техника, которая помогает спасателям разделить столкнувшиеся поезда.

Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.

«Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии», - заявил Султан.

***

20:06

При столкновении двух поездов в Египте погибли 36 человек, свыше 120 получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минздрава.

Авария произошла в пригороде Александрии. Поезд Каир - Александрия врезался в состав, следовавший из Порт-Саида. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

Пострадавших отправили в местные клиники.