Трамп предостерег Ким Чен Ына от удара по США

2017-08-12 01:31 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любому другому месту на территории страны. Об этом он заявил в пятницу, 11 августа, на пресс-конференции на своем гольф-курорте в Нью-Джерси, сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNBC.

«Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории США либо наших союзников, он действительно пожалеет об этом, и он пожалеет об этом очень скоро», — сообщил Трамп журналистам.

Ранее в пятницу Трамп объявил о готовности к военным действиям против КНДР. «Военные средства решения [конфликта] на месте и полностью готовы к бою на случай, если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын найдет другой путь», — написал он в своем Twitter.

С.Б.

