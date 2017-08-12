Объявлены результаты конкурса для поступления в ВУЗы - ОБНОВЛЕНО

2017-08-12 01:38 | www.apa.az | 3

Объявлены результаты конкурса для поступления в ВУЗы.

Как сообщает АПА, абитуриенты смогут узнать результаты на интернет сайте ГЭЦ или отправив «номер работы» на 7727.

***

16:36

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, принявшим участие в конкурсе для поступления в ВУЗы.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, планируется обнародовать результаты конкурса в течение дня.

Абитуриенты смогут узнать результаты на интернет сайте ГЭЦ или отправив «номер работы» на 7727.