Объявлены результаты конкурса для поступления в ВУЗы - ОБНОВЛЕНО
2017-08-12 01:38 | www.apa.az | 3
Объявлены результаты конкурса для поступления в ВУЗы.
Как сообщает АПА, абитуриенты смогут узнать результаты на интернет сайте ГЭЦ или отправив «номер работы» на 7727.
***
16:36
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, принявшим участие в конкурсе для поступления в ВУЗы.
Как сообщили АПА в ГЭЦ, планируется обнародовать результаты конкурса в течение дня.
Абитуриенты смогут узнать результаты на интернет сайте ГЭЦ или отправив «номер работы» на 7727.