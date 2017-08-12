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В Ширване ранили ножом 41-летнего мужчину

2017-08-12 01:54 | www.apa.az | 4

В Ширване зафиксирован факт нанесения ножевого ранения.

Как сообщает миль-муганское  бюро АПА, житель города Эльмар Дадашев (1976 г.р.)был доставлен в больницу с колото-резаными ранами в области живота. Состояние размещенного в реанимацию 41-летнего мужчины тяжелое, он потерял много крови.

По предварительным данным, ранение Э.Дадашеву на почве ссоры нанес ранее судимый Эльмар Бабек оглу.

По факту правоохранительными органами города Ширван ведется расследование.

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