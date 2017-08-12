В Найроби начались беспорядки после оглашения результатов выборов президента

2017-08-12 02:13 | www.apa.az | 5

На улицах Найроби начались беспорядки и грабежи после появления результатов выборов президента Кении.

Как передает АПА со ссылкой на RT, люди вышли на улицы, когда стало известно, что действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах и останется на второй срок. За него проголосовали 54% избирателей.

В связи с протестами сотни полицейских вышли обеспечивать порядок в различных районах столицы. Правоохранительные органы сообщают, что на улицах города уже слышны выстрелы.