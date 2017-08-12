Азербайджан обнуляет таможенные пошлины и снижает акцизы на импорт реактивного топлива

2017-08-12 02:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт топлива для реактивных двигателей освобождается от уплаты таможенных пошлин.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 10 августа 2017 года.

Таможенная пошлина снижена с 15 до 0 процентов.

Другим решением Кабинета министров ставка акциза при импорте керосина для реактивных двигателей снижена с 80 манатов до одного маната за тонну.

Данные решения вступают в силу со дня публикации и действуют в течение 90 дней.