Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Венесуэле

2017-08-12 02:33 | www.apa.az | 4

Президент США Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Венесуэле

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.

"У нас много вариантов для Венесуэлы. Кстати, я не стану исключать военный вариант", сказал Трамп. Он не стал уточнять, что именно имеет в виду, добавив лишь, что "военный вариант" и "военная операция" не исключены.