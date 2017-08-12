В Шемахе автомобиль сорвался в овраг, пострадали 8 человек

2017-08-12 02:36 | www.oxu.az | 4

В Шемахинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на автодороге Шемаха-Пиркули.

Автомобиль марки ВАЗ 2106, съехав с дороги, сорвался в 70-метровый овраг. В результате аварии 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Личности пострадавших устанавливаются. По предварительным данным, все пострадавшие сотрудники одного из ресторанов, которые возвращались домой после рабочего дня.

По факту ведется расследование.

C.Б.

