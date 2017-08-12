Двое погибли в ходе антитеррористической операции в Турции

2017-08-12 03:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В ходе операции против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) в северо-восточной провицнии Турции Трабзон двое погибли, еще один ранен, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе перестрелки между военнослужащими и террористами получили ранения один военнослужащий и двое гражданских.

Раненые были доставлены в больницу, но несмотря на вмешательство врачей военнослужащий и один гражданский погибли.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.