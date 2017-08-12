Tunceli'de terör operasyonu: 3 asker yaralı
2017-08-12 03:55 | www.trend.az | 1
Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.
Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: AA