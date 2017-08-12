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Tunceli'de terör operasyonu: 3 asker yaralı

2017-08-12 03:55 | www.trend.az | 1

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

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