Вырос рейтинг одобрения деятельности Трампа

2017-08-12 04:26 | www.apa.az | 4

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США растет.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, это следует из результатов опроса, проведенного организацией Rasmussen reports.

Согласно результатам исследования, на данный момент положительно оценивают президентство Трампа 45% респондентов, не одобряют — 53% опрошенных.

При этом 29% респондентов заявили, что "полностью одобряют", а 44% - "решительно не одобряют" деятельность Трампа на посту главы Белого дома.

Ранее во вторник сообщалось, что число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, возросло до 56%, поддерживали президента лишь 38%, что стало минимальным показателем за все время его президентства.

Опрос проводился по телефону среди 1500 совершеннолетних американцев.