В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

2017-08-12 04:41 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 21:45 по времени UTC в 89 километрах к северо-западу от города Камана. Очаг землетрясения залегал на глубине 34,7 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.